Autovetture in fiamme in un garage, paura tra i residenti Copyright: nc

Attimi di paura nei pressi dell’ospedale “Bonomo”: in un garage situato in via Piave ad angolo con via Pasubio, infatti, ha preso fuoco un’autovettura, una Alfa Romeo Giulietta, e le fiamme hanno causato poi l’incendio del neon interno al garage e dell'impianto elettrico. Nel garage erano parcheggiate altre 7 autovetture che pare non abbiano subito grossi danni.

Intervenuti prontamente sul luogo i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed evitato che le fiamme potessero raggiungere le tubazioni del carburante e da lì il serbatoio di altre autovetture.

Sul luogo anche gli Agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. La strada è temporaneamente interdetta al traffico per motivi di sicurezza.