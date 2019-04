Un nuovo cedimento del manto stradale in via Mozart Copyright: AndriaLive

Martedì scorso (9 aprile) si apriva una voragine in via Mozart all'altezza dell'incrocio con via Di Ceglie e nei pressi delle spalle del liceo scientifico Nuzzi.

La rottura di un tronco fognario alla base del cedimento. Le copiose piogge degli ultimi giorni hanno poi indebolito ulteriormente il manto stradale e nei gironi scorsi un nuovo cedimento ha interessato la zona immediatamente adiacente a quella già compromessa.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Multiservice che hanno transennato la zona in attesa di intervenire di un intervento risolutivo che riconsegni la strada ai cittadini.



La rottura, come già riportato, è relativa al tronco fognario (fogna nera) sottostante. Bisognerebbe ora verificare a chi compete intervenire per la messa in sicurezza del sito in questione. Si auspica, ad ogni modo, un intervento immediato dell'organo competente (Acquedotto pugliese o Comune di Andria).