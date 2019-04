42enne arrestato dalla Polizia di stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Continua l’attività di contrasto condotta dal Personale del Commissariato di Andria ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Nella serata di giovedì, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria ha arrestato, in flagranza di reato, A. N., classe 1977, andriese, con precedenti specifici, poiché resosi responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il pregiudicato 42enne andriese è stato arrestato in flagranza di reato. L’uomo, fermato dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Andria mentre si aggirava con fare sospetto per le vie del centro città, è stato sottoposto a controllo di polizia. A seguito di perquisizione, estesa anche alla sua abitazione, è stato trovato in possesso di oltre 250 grammi di hashish, alcune dosi di cocaina, mannite, 1 bilancino di precisione elettronico e materiale utilizzato per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

Il 42enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani.