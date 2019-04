Una notte agitata dalla presenza di vento forte che ha buttato giù decine di alberi e numerosi rami in alcune vie della città.

Gli operatori della Multiservice, su segnalazione del locale commissariato di Polizia di Stato, son dovuti intervenire su Via Monte Grappa; via G. Verdi; via Puccini; via Canal; via Bruno Buozzi; via Bisceglie.

Impegnati sino alle ore 6 di questa mattina, gli operatori hanno garantito la regolare viabilità delle arterie interessate rimuovendo gli alberi e mettendo in sicurezza le aree.



In via Brindisi e a Castel del Monte sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco. Un grosso pino caduto a terra ha invaso la corsia stradale su via Santa Lucia. Diversi i bidoni dei rifiuti e le fioriere delle attività commerciali riversi a terra.



Molti i cavi elettrici venuti giù a seguito della furia del vento. Numerose le segnalazioni che continuano a giungere al centralino della Polizia Locale.

Ancora presto per un bilancio definitivo, sembrerebbe però che non siano stati registrati ulteriori danni di grave entità.