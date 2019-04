Fallisce il colpo notturno al Castel del Monte

Fallisce il compito che volevano mettere a segno nella notte appena trascorsa un banda di ignoti che ha tentato di entrare in possesso dei soldi contenuti nella cassaforte della biglietteria di Castel del Monte.

Erano circa le ore 2 quando dopo aver tagliato e quindi posizionato il tronco di un grosso pino sulla stradina che conduce al maniero, sono riusciti ad entrare all’interno del castello forzando la porta d’ingresso. Dopo aver messo in subbuglio alcune stanze del maniero si sono indirizzati verso la cassaforte che in questi giorni dovrebbe essere abbastanza ricca in considerazione delle numerose presenze turistiche per le festività pasquali.

I ladri però non hanno fatto i conti con il sistema d’allarme che ha allertato i vigilantes e la Polizia di Stato giunti prontamente sul posto.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno liberato la strada dal grosso pino posizionato sulla strada e in queste ore la Polizia scientifica sta conducendo le indagini per risalire agli autori del tentato furto.

Il Castel del Monte resta regolarmente aperto ed accessibile ai turisti.

Il fatto di cronaca, intanto, fa tornare alla ribalta la questione sicurezza a Castel del Monte, più volte denunciata anche dalle guide turistiche che lamentano l’inesistenza di un presidio fisso di sicurezza a tutela di tutti i soggetti: turisti e operatori del settore.