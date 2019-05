Controlli dei Carabinieri nelle campagne: due persone arrestate per un ingente furto di grano

Nell’ambito dei servizi predisposi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza agli operatori nel settore agricolo, i Carabinieri della Compagnia di Andria, l’altro ieri, in pieno giorno, hanno arrestato un 41enne ed un 40enne, entrambi incensurati, mentre asportavano del grano da un deposito di un’azienda. I due si erano introdotti all’interno di una cooperativa di Spinazzola ed approfittando della chiusura settimanale, stavano cercando di trafugare un grosso quantitativo di grano dal magazzino, caricandolo su un camion. Mentre i malfattori erano intenti nella loro azione criminosa, una pattuglia di Carabinieri della locale Stazione CC, che perlustrava la zona con il compito di prevenire e reprimere reati contro il patrimonio, ha notato l’eccessiva velocità con la quale i due uomini stavano effettuando le operazioni di carico, pertanto, gli operanti, senza farsi notare, hanno dichiarato di entrare all’interno dell’azienda per una verifica. Alla loro vista i malfattori si sono dati alla fuga, ma sono stati prontamente bloccati dai militari e tratti in arresto. È stato, infatti, constatato che sul camion erano già stati trasferiti oltre 115 quintali di grano per un valore complessivo di oltre 4.000,00 euro. Su disposizione della competente A.G., i due uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, mentre la refurtiva è stata restituita all’avente diritto.



La suddetta operazione è l’ultima di altri positivi risultati conseguiti, in quest’ultimo periodo dai Carabinieri, volti a contrastare oltre ai furti e danneggiamenti nelle aree rurali, anche i furti di macchine operatrici e veicoli pesanti in danno di aziende agricole.

In particolare sono state 5 le persone già arrestate in flagranza, due delle quali sorprese mentre riciclavano auto rubate che venivano cannibalizzate, dopo averle nascoste tra gli ulivi, mentre altri tre “topi d’auto”, sono stati intercettati ed arrestati, dopo un rocambolesco inseguimento sulla SP 231, mentre viaggiavano a bordo di un’auto rubata, con attrezzi da scasso e tutto il necessario per compiere furti.