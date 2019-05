Scompare il Preside Francesco Suriano, ex amministratore cittadino (fu vice-sindaco del Comune di Andria dal 1957 al 1962 con l’allora sindaco Giuseppe Marano), ma soprattutto apprezzato educatore.



Il prof. Francesco Suriano, classe 1926, laureatosi alla Facoltà di Scienze matematiche presso la Università degli Studi di Bari cominciò ad insegnare matematica e fisica, divenendo poi Preside prima a Ruvo di Puglia, poi a Barletta ed infine nella sua città, ad Andria, alla Scuola Media Statale "V. Emanuele III" dove rimase in servizio sino al 1992.

Autore di numerose pubblicazioni e riviste specializzate è stato anche presidente del club Unesco.

Collaborò attivamente con l’on. Antonio Laforgia, presidente dell'ACAI, per l'istituzione dell'albo artigiano e con il Senatore Jannuzzi, presidente della Consulta della Cassa per il Mezzogiorno, per l'accesso della categoria ai benefici del credito agevolato e dei contributi da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Si impegnò per riqualificare la villa di c.da Barbadangelo in una Scuola Professionale per l'Industria e l'Artigianato. Tra i promotori della realizzazione della scuola "V. Emanuele III" e del CALCIT

È stato presidente del Lions Club e presidente del collegio dei probiviri della Pro-Loco di Andria. È stato anche presidente del Club Unesco nonché promotore assieme a S.E. Mons Raffaele Calabro della Scuola Diocesana di Formazione all'impegno Sociale e Politico, della quale fu direttore.

I funerali si svolgeranno Lunedì 6 Maggio, alle ore 16:30 presso la chiesa B.V. Immacolata.



