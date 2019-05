C'è stato prima un boato, poi le fiamme. È quanto si è sentito e visto sulla sp 231 poco prima di mezzanotte di ieri, all'altezza di Corato, nei pressi del Pastificio Riscossa in direzione Foggia.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'autista del camion avrebbe perso il controllo del mezzo a causa del malfunzionamento dei freni. Il camion, dopo aver sbandato, è finito contro il guard rail che separa la statale dalla complanare.

Si è innescato un incendio e per sedarlo ci è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con quattro unità. Il conducente è riuscito a scendere dall'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero il camion.

Sul luogo dell'incidente anche le ambulanze del 118 e due volanti del commissariato della Polizia di Stato di Corato. Il traffico è rimasto bloccato in direzione Foggia per tutta la notte per permettere le operazioni di messa in sicurezza e rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata.

I danni sull'asflato sono ancora evidenti: gli operai sono al lavoro per ripulire la sede stradale - ancora occupata detriti e lamiere - ripristinare l'asfalto e i diversi metri di guard-rail divelto.

Per consentire lo svolgimento di queste operazioni, sulla ex 98 la polizia stradale sta bloccando tutti i veicoli in arrivo da Bari all'altezza dello svincolo di via Gravina e li sta indirizzando sulla complanare. Auto e mezzi pesanti vengono poi fatti entrare in città dallo svincolo della complanare che conduce a via San'Elìa. Di lì i veicoli proseguono verso via Massarenti e all'altezza del cavalcavia di via Castel del Monte riprendono la complanare per reimmettersi sulla ex 98. La stessa complanare, inoltre, è chiusa anche all’altezza dello svincolo di via Castel del Monte per chi arriva da Foggia.

Il traffico molto intenso che si sta riversando nella zona 167 sta ovviamente causando non pochi disagi. Si ipotizza che la corsia della provinciale 231 possa essere messa in sicurezza e riaperta entro la mattinata.