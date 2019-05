«Via Giusti diventa impossibile da percorrere per i pedoni», un lettore denuncia l'assurdità

No, non è il "tetris" dei cantieri come invece potrebbe sembrare: semplicemente, è il simbolo di un modello organizzativo degli uffici comunali preposti ad autorizzare i lavori che forse lascia un po' a desiderare.

Parliamo di via Giusti, nel centro città, dove, com'è evidente dalle foto, la vita non è certo facile per i pedoni: esattamente uno di fronte all'altro, infatti, insistono due restringimenti della strada per lavori su due fabbricati, con il marciapiede interdetto su entrambi i lati. Da una parte il cartello "Pedoni a destra" e viceversa dall'altra "Pedoni a sinistra": insomma, i pedoni dovrebbero volare, forse, per attraversare in sicurezza questo pezzo della via.

Sicuramente «via Giusti diventa impossibile da percorrere, con i pedoni nel panico», sottolinea un lettore a sostegno della denuncia.

Ma chi ha autorizzato questi lavori si è reso conto del disagio a carico, come spesso ci tocca sottolineare, delle persone con ridotta mobilità, con handicap, delle mamme con i passeggini e così via? Evidentemente no.