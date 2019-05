Disservizi nella raccolta dei rifiuti: mancato ritiro dell'umido in alcune zone della città

Nei giorni in cui gli andriesi stanno ricevendo le cartelle tari, con annesso salasso, puntuale arriva anche il disservizio. Nella giornata odierna, in molte zone i rifiuti organici (umido) non è stato raccolto dalla ditta Sangalli.

La causa: i mezzi per il ritiro dei rifiuti sono tutti carichi e la Sangalli non riesce a trasferirli nelle varie piattaforme poiché l'Aro (che coordina le funzioni ed i servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati relativi alle fasi dello spazzamento, raccolta, trasporto e servizi annessi) non avrebbe pagato le piattaforme, essendo creditrice nei confronti del Comune di Andria.

Una storia già nota agli andriesi che hanno più volte vissuto la sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti a causa del mancato conferimento degli stessi nelle piattaforme. Sarebbe, questo, lo stesso problema in cui versa l'isola ecologica di via Stazio che, come da noi già comunicato, è chiusa da lunedì 13 maggio sino a data da destinarsi...

Il problema ruoterebbe dunque, come sempre, attorno all'enorme situazione debitoria dell’ente nei confronti dell'Aro e di conseguenza nei confronti di tutte le strutture coinvolte nella gestione del ciclo dei rifiuti, compresa la Sangalli.



Oltre al danno, anche la beffa.

Si spera che la gestione commissariale dell’ente ponga fine a questo problema che si trascina da anni con rimpalli continui di responsabilità tra Comune, Aro 2 Bt e Sangalli.