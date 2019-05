30enne arrestato per violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale

Un 30enne andriese tossicodipendente, alla ricerca di denaro, nella zona di via Murge, dopo aver tentato di entrare in un centro estetico e, dopo esser stato cacciato dalla titolare, è stato intercettato da una volante della Polizia di Stato in via Murge, angolo via Dante di Nanni.

Qui gli agenti della Polizia hanno tentato di identificarlo ma il giovane si è rifiutato, gli agenti hanno pertanto tentato di portarlo il commissariato per il foto segnalamento, ma lo stesso si è opposto e ne è nata così una prima colluttazione. Il 30enne è poi riuscito a fuggire rifugiandosi in una officina meccanica dove sì è consumata la seconda colluttazione.

Riuscito nuovamente a scappare,ha tentato di nascondersi presso il bar ubicato all’interno della stazione di benzina Q8 in viale P. Togliatti ma qui, dopo l’ennesima colluttazione è stato bloccato condotto in Commissariato dove è stato tratto in arresto per violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Due gli agenti feriti di cui uno con una frattura al dito della mano sinistra e prognosi di 25 giorni mentre l’altro con varie contusioni e prognosi di 15 giorni.