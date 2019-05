in via Puccini Copyright: AndriaLive

Il vento forte che in queste ore sta soffiando su tutta la regione sta causando non pochi incidenti. Ad Andria, in via Olanda (nei pressi del Palasport) un albero è caduto su un'autovettura parcheggiata, una Fiat 500 che purtroppo ha subito ingenti danni alla carrozzeria. Per fortuna non si sono registrati danni ai pedoni.

Sul posto è intervenuta una volante del nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale e gli operatori della Multiservice.



Come si può notare, l'albero caduto al suolo ha un apparato radicale superficiale. Segno evidente del fatto che è stato piantato alla profondità del marciapiedi...

Interventi necessari, a seguito della caduta degli alberi anche su via Puccini e all'ingresso autostradale (così come testimoniano le foto).