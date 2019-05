Chiede soldi per curare una bimba malata: la truffa nel quartiere San Paolo Apostolo

«Avviso importante: ho appena appreso che qualcuno sta girando per le case del nostro quartiere chiedendo soldi a nome di don Vincenzo per una bambina malata di tumore. Non è assolutamente vero! Fate attenzione soprattutto ai più anziani e fate girare questa notizia, grazie, don Vincenzo Chieppa».

Questo il messaggio affidato ai social da parte del parroco della chiesa San Paolo Apostolo che, raggiunto telefonicamente da noi, conferma l'inesistenza della raccolta fondi in favore di una bimba malata messa in atto da una donna sulla 50ina che gira indisturbata per le case del quartiere chiedendo di contribuire con una piccola offerta in denaro.

Il caso, in realtà, ci è stato segnalato anche dal figlio di una donna 80enne che non meno di un mese fa ha ricevuto la visita di una signora (presumibilmente la stessa) che chiedeva soldi per comprare beni di prima necessità e garantire cure ad una bimba malata. Un episodio alquanto strano se si considerano alcuni dettagli che, per ragioni di tutela della privacy delle persone coinvolte, e per evitare di inquinare eventuali indagini in corso, omettiamo di raccontare. La donna, comunque, dopo insistenza riuscì ad ottenere una piccola offerta e l'anziana signora ebbe l'accortezza di chiudere il portone d'ingresso nell'attesa di tornare con i soldi.

Poiché sono all'ordine del giorno truffe, rapine e raggiri che coinvolgono sempre più gli anziani e comunque le persone più deboli, la raccomandazione a non aprire il portone di casa agli sconosciuti, non è mai troppa.