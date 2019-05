Cedimento in via Verdi Copyright: n.c.

Cede, in via Verdi, un tratto della rete fognaria.

La zona era già deformata in precedenza ma le piogge di questi giorni e le continue sollecitazioni da parte degli autobus di linea, circolari e mezzi pesanti, hanno portato al cedimento del manto stradale.

Subito sono intervenuti i tecnici e gli operai della Multiservice che hanno provveduto immediatamente a recintare la zona e che procederanno, nel più breve tempo possibile, a ripristinare il tutto per garantire il passaggio ai mezzi di soccorso e riportare nella normalità in termini di viabilità il tratto collocato nelle immediate vicinanze della scuola Verdi.