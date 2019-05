Si ribalta auto nei pressi di Castel del Monte, 75enne in codice rosso al "Bonomo"

Sono da accertare i motivi per cui una Ford C-Max si è ribaltata nei pressi di Castel del Monte quando erano circa le 13,30. L’auto infatti si è schiantata contro il muretto a secco laterale: non è stata rilevata la presenza di altri mezzi. Alla guida un 75enne, che è stato soccorso da una equipe sanitaria del 118 di Andria e trasferito in codice rosso per dinamica per ulteriori accertamenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo”.

Per i rilievi e per la messa in sicurezza sono giunti sul luogo dell'incidete gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria.