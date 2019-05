Uno dei poli sportivi principali della città ha subito un duro colpo. Un terribile risveglio per la Nuova Andria, società che ha in gestione i campi "Fidelis" in via Bisceglie, quando ha constatato l'ennesimo furto stagionale presso la struttura sede delle proprie attività sportive.

Nella notte appena trascorsa, infatti, sono stati sottratti circa 400 metri di cavi in rame, oltre al danneggiamento dei quadri elettrici. I ladri hanno inizialmente tentato di accedere al deposito (distante circa 200 metri dai campi) scavando nel terreno a ridosso della porta. Successivamente, presumibilmente con una tronchese, hanno distrutto uno degli anelli che componevano la catena posta a sicurezza della porta, riuscendo dunque ad entrare e a completare il colpo.

«Ho il morale a pezzi. È una vergogna - ha commentato ai microfoni della nostra redazione il presidente della Nuova Andria, Vincenzo Carbutti - Siamo stufi di questi continui attacchi nei nostri confronti e sono particolarmente arrabbiato, oltre che per il furto, perché queste sono risorse che vengono sottratte ai bambini, giovani sportivi ogni anno cerchiamo di togliere dalla strada. Crediamo fortemente nel nostro progetto, ma ogni anno dobbiamo puntualmente prendere atto di questi gesti infami».

Un danno stimato intorno ai cinquemila euro, il terzo della stagione 2018/2019 e il sesto in quattro anni, da quando la Nuova Andria ha in gestione i campi di proprietà della famiglia Fuzio.