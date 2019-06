Rischiano di precipitare a causa del fango, famiglia messa in salvo dai Carabinieri

Rischiava di finire in tragedia la brutta esperienza vissuta negli scorsi giorni da un giovane andriese, ma il provvidenziale intervento dei Carabinieri ha fatto in modo che il tutto si concludesse solo con un forte spavento.

L’uomo si trovava a bordo della sua vettura a ridosso dell'invaso della diga Locone in compagnia della figlioletta di appena quattro anni, quando a causa dello strato fangoso sedimentato sul manto stradale e dovuto alle incessanti piogge, è rimasto bloccato. I numerosi tentativi di liberarsi dalla melma, hanno peggiorato notevolmente la situazione, poiché il mezzo a causa della fanghiglia continuava a scivolare pericolosamente verso il baratro, rischiando di precipitare nelle acque sottostanti. Vista la mala parata, l’uomo ha saggiamente deciso di richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali dati i tempi di percorrenza hanno richiesto il supporto dei Carabinieri della Stazione di Minervino Murge.

Grazie alla peculiare conoscenza del territorio, giunti immediatamente sul posto, gli uomini dell’Arma hanno in primis messo al sicuro la bimba che versava in uno stato di profonda agitazione, trasportandola a bordo dell’auto di servizio e subito dopo aver agganciato il mezzo in difficoltà, l’hanno rimorchiato fuori dalla zona di pericolo.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, senza danni per i malcapitati che se la sono cavata con un grosso spavento. Il tempestivo intervento dei militari è stato vitale, poiché sarebbero bastati ancora pochi minuti per far scivolare il mezzo nelle acque, con conseguenze che sarebbero potute essere devastanti.