Rompe il vetro di un'auto per rubare una borsa, arrestato 35enne dalla Polizia

Ad Andria, i poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla Procura del Tribunale di Trani nei confronti di M.D., andriese, classe 1984.

Il 35enne deve rispondere di un reato di furto aggravato commesso a fine gennaio. Nella circostanza, l’uomo, infrangendo il vetro di un’autovettura parcheggiata in una via centrale di Andria, aveva asportato una borsa che si trovava all’interno del veicolo contenente assegni bancari, carte di credito, carte bancomat e documenti d’identificazione.

La visione delle immagini delle telecamere collocate in prossimità del luogo in cui l’autovettura si trovava, ha consentito di stringere il cerchio intorno al responsabile dell’azione criminosa nel giro di pochi giorni, chiarendo come l’uomo, con precedenti specifici e recidiva, abbia agito con la rapidità e la destrezza tipiche di una persona abitualmente dedita a questa tipo di reato.

La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha aggiunto inequivocabili elementi di riscontro investigativi.

Le risultanze al vaglio dell’Autorità Giudiziaria hanno portato in breve tempo all’emissione della misura cautelare.