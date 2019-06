Grave incidente sulla ss 16 bis, deceduto un 43enne andriese

Grave incidente questa mattina all'alba sulla strada statale 16 bis, fra le uscite Barberini e Barletta ovest in direzione nord.

Per cause in via di accertamento, un mezzo agricolo si è ribaltato uscendo fuori strada.

Nell'incidente è rimasto coinvolto un 43enne andriese alla guida del mezzo che purtroppo è deceduto rimanendo schiacciato dal trattore che potrebbe esser stato tamponato da un altro mezzo pesante.

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso ed accertare la dinamica dell'incidente. La Polizia Locale è intervenuta per regolare il traffico sulla strada statale.