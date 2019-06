È di qualche giorno fa la notizia di una ragazzina che mentre era in bicicletta, in una zona residenziale di Altamura, è stata azzannata da un dogo argentino scappato dalla sua abitazione. Immediatamente si è acceso il dibattito sui social tra giustizieri del cane e chi condannava il padrone.

Fatto sta che i cani, sulle nostre bacheche appaiono costantemente. Gli animali a 4 zampe, gli amici più fedeli dell’uomo, talvolta incutono paura, specie in coloro che non sono propriamente “amanti” degli animali. Intanto, risale a ieri, la segnalazione di un nostro utente, riportata nel video che vi mostriamo, di un cane di grossa taglia, un pit bull sembrerebbe, con il collare ma senza guinzaglio che passeggia liberamente, nei pressi dell’oratorio S. Annibale di Francia, in via Alpi (zona Croci) ad Andria. Sul posto non si intravede la presenza di un padrone a tenerlo d’occhio.

Con questa notizia non vogliamo creare allarmismi, specie in quest’ultimo periodo in cui le segnalazioni alla nostra redazione in tema di cani randagi liberi aumentano, presupponendo che nel caso specifico si tratti di un cane che ha un padrone, vorremmo solo ricordare allo stesso di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili – o anche imprevedibili – reazioni dell’animale stesso.

Ieri, per fortuna non c’era nessun pedone che circolava nella zona. Immaginiamo se ci fosse stato qualcuno che evidentemente allarmato dalla presenza del grosso quadrupede avesse avuto reazioni spropositate o incontrollate: che cosa sarebbe successo?

Nel caso ad esempio di un cane di grossa taglia potenzialmente in grado di mordere e fare male ai passanti, è altresì bene ricordare che non è sufficiente tenere l’animale in luogo privato e recintato, ma è necessario che il luogo non sia facilmente accessibile da terzi esposti al rischio di improvvisi assalti, figurarsi a tenerlo poi libero per strada!

Il dovere di non lasciare il cane libero senza guinzaglio vale sempre. Prevenire esempre meglio!