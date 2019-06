Incidente in via Trentino, grave il 18enne che conduceva una Vespa 125

Stamattina, verso le ore 7:30, si è verificato in via Poli, ang. via Trentino Alto Adige, un grave incidente che ha visto coinvolti uno scooter 125 e una Nissan Quashquai.

Il 18enne che conduceva Il motociclo 125 nell'impatto con l'auto, a carambola la vespa è finita anche contro una chevrolet che sopraggiungeva. Il giovane è dunque caduto in prossimità del marciapiedi, riportando lesioni piuttosto serie.



Attualmente è ricoverato presso il reparto di neurochirurgia del Bonomo in prognosi riservata.

Sul posto, oltre al 118, è intervenuta una pattuglia del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico.