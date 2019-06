Incidente in via Bari: donna investita da uno scooter

Ancora un incidente quest'oggi, stavolta in via Bari, nei pressi del supermercato ubicato nella zona. Una signora, poco più che 50enne, che si accingeva a tornare a casa per il pranzo, mentre camminava sul marciapiede è stata investita da un signore che, era appena uscito dal supermercato e, a bordo del suo scooter, in accelerazione, ha investito la signora sbalzandola a terra.

La signora avrebbe battuto la testa al gradino del marciapiede riportando ferite al capo e contusioni agli arti. Dopo esser stata soccorsa dallo stesso conducente dello scooter, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha condotto la donna presso il locale nosocomio dov'è stata sottoposta alle cure e ai controlli dei medici del pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente è arrivata anche una pattuglia del Nucleo di Pronto Intervento di Polizia Locale che ha proceduto ai rilievi.

La donna, fortunatamente, è stata dimessa nel tardo pomeriggio con una prognosi di 7 giorni.