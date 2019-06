Falso allarme d'incendio in un'abitazione nei pressi dell'Ipercoop

Attimi di paura per la segnalazione di un principio di incendio in un'abitazione di via Barletta, zona Ipercoop.

Alcuni residenti hanno allertato i Vigili del Fuoco che sono prontamente giunti sul posto, montando la scala esterna anche se non si è reso necessario il prosieguo degli interventi.

Per fortuna, hanno dovuto registrare alcune carte a cui dei ragazzini avevano dato fuoco e che hanno fatto pensare al peggio.

Sul posto è giunta anche una volante della Polizia di Stato per accertare l'esatta dinamica dei fatti.