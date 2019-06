Luci e ombre del "Bonomo", un lettore: «Tac rotta, ricoveri prolungati: quanto vale la vita?»

Un episodio che riaccende i riflettori su un problema di carattere strutturale per il nostro ospedale: nonostante sia uno dei centri che accoglie una popolazione molto numerosa, spesso si registrano episodi sgradevoli legati a macchinari rotti. É il caso denunciato da un lettore, che orgogliosamente rivendica l'ottima professionalità del personale ma, di contro, i disagi legati al prolungamento di una degenza a causa della rottura del macchinario per effettuare la tac.

«Informo un increscioso inconveniente avvenuto presso l’Ente ospedaliero locale che suono molto male in contrasto con l’eccellenza degli espianti di Organi pubblicati, giustamente, con orgoglio.

Una paziente ricoverata in Ospedale per frattura femore il giorno 24.05.2019 e operata con estrema tempestività addirittura il 25.05.2029 (sabato) e questo non può che inorgoglire per la professionalità del personale medico del Reparto di Ortopedia.

Si ha però che il giorno 29.05.2019 doveva essere dimessa ma il primario, estremamente attento e puntuale allo svolgimento della sua professione, non vedendo la paziente in buone condizioni chiese consulenza neurologica che si concluse con consiglio di TAC. Le dimissioni furono prorogate al 31.05.2019 perché: udite udite.. la tac era rotta.

I parenti contro il parere dei medici chiesero la dimissione provvedendo in proprio all’esame della TAC presso uno Studio privato.

Domanda: quanti rinvii sono stati effettuati in tutto l’Ente Ospedaliero per lo stesso motivo e quanto è costato? Cosa sarebbe avvenuto se fosse arrivata una urgenza? Questo ritardo, ad avviso di chi scrive, non solo costa per l’allungamento della degenza (per carità umana trascuriamo il danno psicologico ai pazienti e familiari) e il ritardo di chi aspetta la liberazione di un posto, vale niente?».