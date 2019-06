Guidava ubriaco, perde il controllo dell'auto sulla tangenziale

Denunciato a piede libero il conducente dell'autovettura Fiat Punto, che ne ha perso il controllo nella tarda mattinata odierna sulla Tangenziale comunale nei pressi dell'area del distributore carburanti Q8 di Giorgino. È risultato in stato di ebbrezza grave, accertato dal personale del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria, intervenuto per i rilievi dell'incidente stradale nel quale, per fortuna, è rimasto coinvolto solo il suddetto veicolo e che non ha causato danni alle persone ma solo al mezzo e ad alcuni manufatti stradali. Ritirata la patente di guida al conducente mentre l'auto è stata sequestrata ai fini della confisca amministrativa.

L'inizio della stagione estiva, statisticamente, coincide con il periodo di notevole incremento degli incidenti stradali anche sul nostro territorio comunale urbano ed extraurbano e parimenti coincide con l'aumento delle attività del Nucleo di Pronto Intervento e di tutto il Corpo della Polizia Locale come dimostrato dalla cronaca locale che ha raccontato il verificarsi di gravi incidenti stradali nella scorsa settimana.