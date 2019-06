Fermo per gli ascensori della scuola elementare “G. Verdi” e della scuola media “Dante Alighieri”

Il tema della sicurezza nelle scuole è spesso oggetto di morbosa attenzione dopo qualche scossa di terremoto, ma poi tende a cadere nel dimenticatoio della cronaca e della discussione politica.

Eppure di questioni riguardanti detta tematica su cui discutere ce ne sarebbero tantissime.

Anche la nostra città offre interessanti spunti di riflessione che dovrebbero interessare la politica e non solo. Per esempio, tali spunti si potrebbero prendere dalle determinazioni dirigenziali n. 2001 e 2002 del Settore Intervento Edilizio-Commerciale-Sviluppo Economico-SUE-SUAP-Agricoltura del comune di Andria, con le quali è stato determinato il fermo di due ascensori installati presso due diverse scuole, ovvero, la scuola elementare 5° circolo “G. Verdi” e la scuola media “Dante Alighieri” sita a via Ospedaletto.

Le decisioni, datate 11 giugno, derivano da verbali di verifica periodica negativi trasmessi all’ente dall’organismo di certificazione in data 3 giugno e sono state adottate “ai fini della tutela della sicurezza delle persone fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole”.

Non è dato sapere quali siano i motivi degli esiti negativi e dell’attesa di 8 giorni per l’adozione dei provvedimenti di fermo, però almeno si spera che nei mesi estivi si facciano i controlli dovuti presso tutti i plessi scolastici, così da garantire un rientro sicuro a settembre.