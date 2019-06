Scandalo magistratura, tra le carte compare anche il nome del pg della Cassazione Riccardo Fuzio

Nell'inchiesta che sta scuotendo l’intera magistratura, per degli incontri tra alcuni consiglieri dell’organo di autogoverno ed esponenti del Pd, in cui, presumibilmente, si decidevano capi degli uffici giudiziari strategici e il procuratore della Capitale, si è aperto un altro caso nella vicenda che vedrebbe coinvolto il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, andriese.

Così come riportato dal Corriere della Sera, e da altre testate nazionali, a metà maggio vi sarebbe stato un messaggio (“Digli di non fare niente e quando torno lo chiamo”) che il pg della Cassazione avrebbe fatto arrivare al magistrato Luca Palamara dopo aver saputo che fosse stato indagato a Perugia per corruzione.

A riferire ciò, in una conversazione intercettata, è il consigliere del Csm Luigi Spina, finito sotto inchiesta per aver rivelato allo stesso Palamara che l’organo di autogoverno avesse ricevuto comunicazione della sua iscrizione nel registro degli indagati, fornendo dettagli sulle prove a suo carico.

Giorni dopo l’sms, quando Fuzio rientrò a Roma, probabilmente ha avuto un contatto con Palamara e il 27 maggio si sarebbero incontrati per parlare proprio dell'indagine.

Dopo tre giorni, l’inchiesta è stata svelata con un’operazione eseguita dalla Guardia di Finanza che perquisì la casa e l’ufficio di Palamara, mentre notificò a Spina un invito a comparire per rivelazione di segreto e favoreggiamento.

Con il Csm "decimato", a causa delle dimissioni di quattro consiglieri e l'autosospensione di un altro, il pg Fuzio avviò un’azione disciplinare a carico di costoro. Ora, però, altri dovranno decidere su iniziative da intraprendere nei suoi confronti.