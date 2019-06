Incendio in zona Pip, a fuoco le sterpaglie

Un incendio è in corso nella zona Pip, in corrispondenza dell'ultimo tratto di Via Ospedaletto.

Come visibile nella foto, complice anche il forte caldo, le fiamme sono divampate nell'erba secca, diffondendosi velocemente e arrivando a lambire alcune abitazioni.

Incendi simili si verificano spesso anche in altre zone "calde" (letteralmente e metaforicamente) della città, in particolare nelle periferie dell'abitato.

La prudenza e la raccomandazione ad evitare di buttare mozziconi di sigarette è, in questo periodo dell'anno, più che mai, necessaria. Ricordiamo inoltre che è dovere dei proprietari dei terreni provvedere a bonificare gli stessi dalle pericolose sterpaglie e mettere in sicurezza contro il rischio di incendio.