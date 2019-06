Sparatoria nei pressi del parco giochi all'interno della villa comunale

Sparatoria nei pressi del parco giochi situato vicino allo Stadio Degli Ulivi quando erano circa le ore 21.40.

Zona blindata all'entrata del parco dalle forze dell'ordine presenti. A terra, sul marciapiedi che costeggia il parco giochi, in via Achille Grandi, un uomo che è stato colpito da alcuni proiettili. Si attende l'arrivo dell'ambulanza per soccorrere il ferito (ore 22:00 in questo istante).

Momenti di tensione tra i soccorritori del ferito e le forze dell'ordine presenti per il mancato arrivo dell'ambulanza.

Qualche attimo prima, davanti al Degli Ulivi, sarebbe stato raggiunto da colpi di arma da fuoco un altro uomo. A sparare sarebbero stati due uomini a volto coperto a bordo di una modo.

L'uomo ferito gravemente in via A. Grandi stato trasportato al pronto soccorso del Bonomo tramite un'autovettura privata.

Ulteriori aggiornamenti a breve.