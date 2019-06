Dislivello in via Regina Margherita, cade una donna di 46 anni Copyright: AndriaLive

Dislivello in via Regina Margherita, cade una donna di 46 anni Copyright: AndriaLive

Dislivello in via Regina Margherita, cade una donna di 46 anni Copyright: AndriaLive

Dislivello in via Regina Margherita, cade una donna di 46 anni Copyright: AndriaLive

Dislivello in via Regina Margherita, cade una donna di 46 anni Copyright: AndriaLive

Dislivello in via Regina Margherita, cade una donna di 46 anni Copyright: AndriaLive

Ci eravamo occupati qualche settimana fa del dislivello in via Regina Margherita auspicando che si procedesse alla sistemazione per evitare cadute dei passanti, come già avvenuto altre volte.

Oggi, purtroppo, c'è stata l'ennesima caduta di una passante, una donna di 46 anni che ha riportato escoriazioni alle ginocchia.

Immediati i soccorsi dei passanti.

Intervenuti sul posto il nucleo di pronto intervento della Polizia Locale e l'AndriaMultiservice per i rilievi del caso.

Quante altre persone dovranno subire danni prima che venga riparata?