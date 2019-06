Tenta il furto della merce da un furgone ma viene beccato dai Carabinieri

Mattinata movimentata per le forze dell'ordine. Questa volta in viale Istria sono intervenuti i Carabinieri che hanno bloccato un uomo dopo che lo stesso ha tentato di asportare della merce da un furgone in sosta per lo scarico della stessa merce in consegna ad un'attività commerciale in viale Istria.

Sul posto sono prontamente giunti dietro segnalazione i Carabinieri che hanno fermato l'uomo e lo hanno condotto presso il comando di viale Gramsci.

L'uomo è stato denunciato a piede libero poiché responsabile di tentato furto.