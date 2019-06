Si schiantano contro un albero, 3 giovanissimi trasportati in ospedale in codice rosso

Ancora un grave incidente stradale sulla S.P. 2 (ex S.S. 98) nei pressi dello svincolo per via Canosa. Tragedia sfiorata.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte del personale specializzato del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria intervenuto per i rilievi del caso, un'autovettura Fiat Punto, con a bordo tre giovanissimi di Minervino Murge, intorno alle 12 è fuoriuscita di strada sul lato opposto a quello di provenienza e, dopo aver urtato contro una siepe in pietra a secco, si è letteralmente schiantata contro il tronco di un grosso albero e un'insegna metallica.

I tre ragazzi sono stati estratti dalle lamiere da automobilisti di passaggio e trasportati in codice rosso, tramite due autoambulanze del 118, uno al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta dove è stato ricoverato, mentre gli altri due presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria. Ancora in corso di definizione le prognosi.

Il veicolo, distrutto nell'impatto, è stato recuperato con carro attrezzi e posto a disposizione della Polizia Locale in attesa dello sviluppo delle indagini.