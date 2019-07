Si spezza il braccio da un autogru e cade giù colpendo i veicoli parcheggiati.

È accaduto stamane in via Mazzini quando erano circa le ore 8.00.

Un incidente che ha fatto prendere un bello spavento agli operai e ai passanti. L'autogru sarebbe servita per effettuare lavori di ristrutturazione presso un'abitazione privata ubicata sulla stessa via.



Per fortuna solo danni alle autovetture parcheggiate lì sotto (una ford Focus e una Y10).

Transennata la via in ingresso ed in uscita per facilitare le operazioni di rimozione dei mezzi accidentati. Traffico deviato sulle strade adiacenti.