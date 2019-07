Abbiamo perso il conto delle volte in cui in via Mozart si è aperta, allargata e riaperta la voragine. Dovrebbe essere la quinta nel giro di due mesi. Il condizionale è d’obbligo. Resta il fatto che sull’annosa questione del cedimento della rete fognaria e conseguente cedimento della porzione di asfalto in via Mozart, all'altezza dell'incrocio con via De Ceglie, nessun intervento serio è stato messo in atto.

Piuttosto interventi tampone ad opera degli operai della Multiservice e conseguentemente tanti, troppi disagi per i residenti e gli automobilisti costretti a dribblare o addirittura a deviare strada una volta giunti in prossimità della porzione di strada chiusa al traffico veicolare.

Intanto un altro cedimento della porzione di asfalto e conseguente apertura di una piccola voragine si è verificata in via Achille Grandi, la parallela di via B. Buozzi, nei pressi della villa comunale. La zona è stata transennata dagli operatori della Multiservice (come si evince dalle foto), qualcuno ha avuto la felice idea di tamponare il buco con parte del cartone utilizzato per la pizza d'asporto, in attesa che si intervenga per ripristinare definitivamente il manto stradale.