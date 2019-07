Cade da bici, ricoverato in codice rosso

Passeggiava in sella ad una bicicletta nel centro storico, ed esattamente in via Isabella d'Inghilterra, quando avrebbe perso in controllo della due ruote probabilmente a causa di una zanella sconnessa cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che lo ha trasferito in codice rosso al pronto soccorso del locale nosocomio. L'uomo, un 41enne andriese, avrebbe battuto violentemente la testa allo spigolo del marciapiedi.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto attorno alle ore 23 di ieri sera, sono giunti anche gli agenti del nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per i rilievi del caso e per accertare l'esatta dinamica. Come da protocollo è stato effettuato l'esame tossicologico per verificare se l'uomo fosse in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe.

Intanto stamane la prognosi non è stata ancora sciolta; l'uomo è stato trasportato al policlinico a Bari per una consulenza medico-chirurgica maxillo-facciale a seguito del politrauma cranico riscontrato con l'incidente.