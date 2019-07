Via Bisceglie Copyright: n.c.

Così come previsto dal bollettino di criticità regionale della Protezione Civile di ieri, con il quale era stato emesso un messaggio di allerta gialla, a partire dalle ore 8:00 di oggi, per le 12 ore successive, prevedendo "precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento", anche su Andria si è abbattuta una forte bufera che ha causato allagamenti in diversi punti della città.

La maggior preoccupazione è dovuta alla forte grandinata e alle conseguenze della stessa sull'agricoltura che non sta attraversando un buon periodo.

L'allerta rimane fino alle ore 20:00.

Seguiranno aggiornamenti.