Gli incivili non vanno in vacanza: è questa l'amara considerazione che sorge spontanea a vedere video e foto arrivati in redazione di cittadini che segnalano l'abbandono continuo, costante e impunito di rifiuti lungo i viali che portano alle ville di campagna.

É il caso per esempio del Viale dei Colli sereni, il cui degrado è esplicato nel video: «Una discarica - commenta disgustata la lettrice -, che vergogna: cassonetti bruciati, portati via, e la gente continua a lasciare di tutto. Andria nel degrado più assoluto... non solo qui purtroppo».

Le foto invece sono relative a Via vecchia Spinazzola e regio tratturello Canosa-Grumo: anche qui gli abbandoni di spazzatura sono una realtà con cui i residenti sono stanchi di convivere.

E se è vero che l'agro di Andria è troppo vasto da sorvegliare, è pur ragionevole che, invece di sopportare tutti i disagi derivanti dalla sporcizia e dalla mancanza di igiene sottese agli abbandoni, gli andriesi chiedano a gran voce più rispetto, per tutti. Perché, non ci stancheremo mai di ripeterlo, un rifiuto abbandonato in campagna torna sulle nostre tavole e nelle nostre pance, dove produce danni moltiplicati all'ennesima potenza.