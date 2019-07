Auto rimane bloccata tra le sbarre del passaggio a livello, ingorgo su via Barletta

Un ingorgo ha bloccato il traffico nella zona di via Barletta questa mattina: erano circa le 9.20 quando un’automobile è rimasta ferma proprio sui binari del passaggio a livello.

Evidentemente avrebbe tentato di superare le sbarre del passaggio a livello in chiusura calcolando male i tempi di realizzazione della manovra. Il treno in arrivo da Barletta è riuscito a fermarsi per tempo evitando conseguenze ben più gravi.

Traffico fermo per una buona mezz’ora finché, grazie all’intervento degli Agenti della polizia Locale, l’auto è ripartita e il traffico è defluito.

Nel frattempo però si è creato un ingorgo veicolare in viale Venezia Giulia, via Mazzini, via vecchia Barletta e via Ospedaletto, oltre che una lunghissima coda proprio su via Barletta.

Dalla Polizia Locale l'invito alla prudenza in prossimità di un passaggio a livello in chiusura.