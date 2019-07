Poco prima di mezzogiorno si è consumato un incidente sulla strada provinciale 170 per Castel del Monte in direzione Andria.

Un uomo di circa 33 anni biscegliese, solo alla guida della sua Fiat Croma, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del suo mezzo finendo prima contro un muretto a secco e poi contro il cancello di una villa, ribaltandi e trascinandosi per circa 50 metri, invadendo la corsia opposta.

Per fortuna in quel momento la strada era libera dal traffico veicolare.

Immediato è stato l'arrivo sul posto della postazione di 118 che solitamente presidia la zona del Maniero federiciano. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Bonomo di Andria. Sul luogo dell'incidente è giunta anche una pattuglia del nucleo di pronto intervento che presidia Castel del Monte e successivamente anche un'altra pattuglia della polizia locale.

Le forze dell'ordine hanno provveduto a regolare il traffico e ad effettuare i rilievi del caso.

Fortunatamente l'uomo non versa in condizioni di pericolo. La strada è attualmente stata liberata e il traffico è tornato alla normalità.