Arresti ad Apricena, dubbi su un concorso ad Andria

Le indagini che hanno portato agli arresti domiciliari il Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, sembrerebbe, in base a ciò che è stato riportato in un articolo del Fatto Quotidiano, ci sia stata concussione per “fini politici” che avrebbe riguardato anche la Città di Andria: “secondo le Fiamme Gialle, Potenza sarebbe stato anche il protagonista di un episodio di concussione per aver spinto una persona del suo staff assunta a tempo determinato a rinunciare a un posto da collaboratore amministrativo nel Comune di Andria a tempo indeterminato, pur risultando prima in graduatoria, così da favorire il secondo degli idonei, uomo che lavorava per il gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Puglia, all’epoca partito di riferimento del primo cittadino. Una questione politica, insomma”.