Incidente in via Castel del monte: coinvolti 5 veicoli Copyright: n.c.

Era alla guida di una Y10 su via Castel del Monte, quando avrebbe accusato un malore improvviso ed ha urtato contro alcune auto. È accaduto attorno alle ore 19.30 a poche centinaia di metri dall'incrocio semaforico di viale Pietro Nenni.

La Y10 ha impattato altre 4 autovetture, tra cui una Renault Twingo, una Fiat Punto e un'Audi. L’anziano alla guida della Ypsilon 10 è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso del locale nosocomio, in gravi condizioni.

Sul posto è giunta una pattuglia del nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale che ha interdetto la zona al traffico per permettere i rilievi ed accertare dunque l'esatta dinamica dei fatti: si dovranno analizzare i punti d'urto e aspettare i referti medici per chiarire se i danni riportati dall'anziano signore siano state ferite lacero-contuse. Nell’impatto sono rimaste ferite lievemente anche altre due persone medicate al pronto soccorso.

Traffico in tilt sulla via per Castel del Monte dal momento che, ricordiamo, risulta chiusa al traffico per lavori in corso la ex 98.