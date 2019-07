incidente su via Malpighi Copyright: n.c.

incidente su via Malpighi Copyright: n.c.

Ancora incidenti stradali di notevole pericolosità nell'ambito urbano ed extraurbano.

Giornate "calde" non solo dal punto di vista metereologico per il personale del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria e per tutto il Corpo, sotto organico e alle prese anche con le assenze dovute ai legittimi turni di ferie estive.

Su via Malpighi all'incrocio con via Salemi, probabilmente a causa di un'inosservanza del segnale di "Stop" e per elevata velocità, due auto, una Renault Capture, condotta da una 40enne, è una Volkswagen Golf condotta da un 76enne, si sono urtate violentemente abbattendo anche la segnaletica stradale.

Fortunatamente nessuna persona ha riportato lesioni. Veicoli gravemente danneggiati tanto da richiedere l'intervento del carro attrezzi.

Contemporaneamente sulla Tangenziale comunale, nei pressi dello svincolo per Trani, un altro anziano alla guida della sua auto ha probabilmente accusato un malore ed è fuoriuscito di strada urtando contro il guard rail. Intervenuto il 118 con autoambulanza. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell'anziano.