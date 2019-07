Incidente in via Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Incidente in via Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Incidente in via Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Incidente in via Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Incidente in via Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Incidente in via Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Incidente in via Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Incidente in via Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Incidente in via Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Incidente in via Castel del Monte Copyright: AndriaLive

Erano circa le ore 19 quando su via Castel del Monte all'altezza del bivio per la ex 98 direz. Canosa si è consumato in incidente tra una Citroen C3 ed una Lancia Y che sbandando contro il cordolo che delimita l'area stradale avrebbe perso la ruota anteriore destra.

Due pattuglie del Nucleo di Pronto intervento della Polizia Locale sono giunte sul posto per i rilievi e per regolare il traffico particolarmente inteso sulla via in questione poiché deviato dai lavori attualmente in coso sulla ex 98. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro che è al vaglio della Polizia Locale.



Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato. Distrutte le due autovetture: ci è voluto l'intervento del carro attrezzi per liberare la strada.