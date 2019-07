É lunedì mattina, un gruppo di cicloamatori percorre le strade di campagna. Si trovano esattamente alle spalle del santuario SS. Salvatore lungo le strade sterrate ed ecco, come già più volte denunciato, l'incontro ravvicinato con le carcasse di autovetture bruciate, un fatto ormai consuetudinario.

In foto, le autovetture cannibalizzate e poi date alle fiamme; per terra le targhe ancora intatte. Autovetture probabilmente rubate per alimentare il mercato illegale dei pezzi di ricambio oppure autovetture utilizzate per commettere reati e poi date alle fiamme per cancellare le tracce.

I cicloamatori che ci hanno inoltrato queste foto parlano di un forte odore di bruciato nella zona, a riprova del fatto che tali incendi sono stati appiccati solo poche ore fa.

Sono immagini che fanno male perché vibrano come un pugno al petto: danneggiano la bellezza incontaminata delle nostre campagne, ledono la sicurezza dei viandanti e feriscono tutti i cittadini onesti. Le nostre campagne purtroppo continuano, in più zone, ad essere veri e propri cimiteri di auto rubate. Un fenomeno di illegalità diffusa che riflette anche il malcostume di chi alimenta il mercato illegale.