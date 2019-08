Si schianta contro un albero sulla Andria-Bisceglie, auto distrutta

Un incidente particolarmente impressionante: poco dopo le 16:30, infatti, sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie, una Ford focus station wagon si è schiantata contro un albero poco dopo il cavalcavia dell’autostrada.

L’auto è andata completamente distrutta: i sanitari del 118 hanno dovuto estrarre, per fortuna ancora in vita, il passeggero dall’abitacolo per poi trasportarlo in codice rosso presso l’ospedale di Andria. Ferito anche l’autista dell’auto.

Al momento la circolazione è rallentata per consentire le operazioni di sgombero.