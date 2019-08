Un boato ha scosso la città intorno alle 3.30: si è verificata infatti un'esplosione in via Mattia Preti, alle spalle della ex Pretura, nel quartiere Europa.

La zona ora è chiusa e sul posto sono accorsi i Carabinieri e i sanitari del 118.

Il botto è stato avvertito anche in zone lontane della città. Danneggiate perfino le tapparelle dei primi piani delle abitazioni.

In corso di accertamento le origini.

Seguono aggiornamenti.