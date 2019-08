Piazza Duomo si sveglia tappezzata da rifiuti di incivili

Ormai sono all’ordine del giorno ma ogni volta è spiacevole e doloroso doverne dare notizia attraverso le nostre pagine: sono di questa mattina le foto, pubblicate su Facebook, di Piazza Duomo invasa dai rifiuti abbandonati durante la notte scorsa dai soliti incivili.

Soliti perché ormai la situazione si ripete spesso ed è in realtà l’intero centro storico, in generale tutta la città, a dover fare i conti con queste pratiche è da maleducati. La domanda sorge spontanea: questi incivili si comportano così che nelle loro case?

Certo, qualche bidone in più per depositare i rifiuti dopo aver consumato bibite e cibo non guasterebbe: però questo non può diventare un alibi per l’incuria che deriva dall’abbandono.

E certo questo non è un bel biglietto da visita per la nostra città, che in tanti amano e che non merita la sporcizia