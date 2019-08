È stata ritrovata, nei pressi della pineta, in prossimità dello stadio comunale, una carcassa di un cane, in una cassetta della frutta, in avanzato stato di decomposizione, priva della testa.

Il seppellimento dell'animale potrebbe essere avvenuto o per un gesto vile o, vorremmo sperare, per una sorta di atto di amore a seguito del decesso dello stesso.

Certo, non è sicuramente igienicamente adeguato né tantomeno edificante la vista dei resti di questa povera bestia: la responsabilità della rimozione di questi resti ora è comunale, in quanto su suolo pubblico, e vogliamo sperare che avvenga quanto prima.

Resta il fatto che anche i nostri amici a quattro zampe meritano sempre rispetto e, magari, come si diceva tempo addietro e come accade in molti paesi, un luogo adatto per la loro sepoltura.