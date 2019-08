Nuovi controlli effettuati in serata dalla Polizia di Stato nell'ambito delle misure predisposte dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Principalmente, le attività poste in essere dalla squadra volante della PS del locale commissariato unitamente ad una squadra del Reparto Anticrimine di Bari si sono concretizzate in interventi al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel centro storico, e precisamente in Largo Grotte, la Polizia di Stato ha rinvenuto, a casa di un anziano 86enne, invalido, 15 dosi di marijuana già confezionate per un peso totale di 32 grammi oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi: un coltello sporco di sostanza, centinaia di bustine per il confezionamento delle dosi, nastro isolante e una spillatrice per chiudere le stesse.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. L'anziano signore è stato denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente .