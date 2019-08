Erano circa le ore 14 quando una volante della Polizia ha tentato di fermare un giovane, appena 20enne, a bordo di una moto da cross, di quelle utilizzate per le gare su circuito, e pertanto senza targa - solitamente dovrebbero essere trasportate con dei carrelli porta moto e utilizzate solo su piste da motocross -. Il centauro, in difetto poiché circolava su strada malgrado il divieto, ha tentato di fuggire all’Alt imposto dagli agenti. Ne è nato un inseguimento finito in via Pietro I Normanno con la moto che ha impattato contro la volante della Polizia di Stato danneggiando il fanale e il paraurti anteriore.

Sul posto, poco dopo, è giunto il padre del giovane centauro che avrebbe inveito contro gli agenti per l’epilogo finale che, a detta sua si sarebbe potuto evitare. Non avrebbe digerito l’eventualità che il mezzo fosse sottoposto a confisca ed ha pertanto dato fuoco al carburante che si è versato a terra a seguito dell’impatto, incendiando di fatto la moto.

Sono stati i residenti poi a sedare le fiamme con alcune secchiate d’acqua. Il ragazzo invece ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso del locale nosocomio ma, fortunatamente, sembra non aver riportato ferite preoccupanti: solo poche algie.

Padre e figlio sono stati denunciati a piede libero: il ragazzo per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il padre per incendio su cosa propria e danneggiamento di bene sottoposto a sequestro.